ضوابط تقديم التظلمات على نتائج الدبلومات الفنية.. الإطلاع يبدأ اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط التقدم بتظلمات على نتائج الدبلومات الفنية، والتي جاءت كالتالي:

* مواعيد الاطلاع تبدأ من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر وحتى الإثنين 15 سبتمبر.

* يتم تقديم طلبات الاطلاع بصورة استثنائية لمدة 15 يوما بدلا من 30 يوما و7 أيام لتظمات الدور الثاني على النتيجة.

* يقوم الطالب بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة من المواد التي يرغب في الاطلاع عليها لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال مكاتب البريد وخدمة فوري على حساب "66616".

* يتم السداد بالرقم القومى للطالب وكود الطالب بالنسبة للطلاب الوافدين.

* يتم استيفاء جميع إجراءات الاطلاع في ذات اليوم الذي تقدم فيه الطالب بطلب الاطلاع خاصة للطلاب المقيمين بمحافظات بعيدة عن مقر لجنة الكنترول.

* يتم استفسار الطالب الراغب في التقدم بتظلم عن عنوان لجنة الإدارة عن طريق مسؤولي المدرسة التابع لها.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعتمد صباح أمس، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019 – 2020، الدور الأول.

وقال "مجاهد" إنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها 755276 طالب وطالبة، حضر منهم 752237 موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان،