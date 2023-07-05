«التعليم» تكشف موعد امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، دور ثان لجميع التخصصات والأنظمة الثلاث والخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بداية من 29 يوليو الجاري، حيث يسمح لمن رسب في مادة أو 2، بدخول امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات والانظمة، بعد اعتمادها رسميا، على أن يتم إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، الليلة.