تزايدت معدلات البحث على رابط موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتائج الامتحانات 2023 في جميع المحافظات المصرية، الذي أتاحته الوزارة ضمن خدماتها للطلاب، إذ أصبح متاحًا أمام الطلاب الدخول إلى رابط موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم واختيار منصة النتائج وتحديد المحافظة، ثم كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على عرض النتيجة، وسوف تظهر فور اعتمادها من دواوين عموم المحافظات.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الامتحانات 2023 في جميع المحافظات

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا يمكن للطلاب الدخول عبره للحصول على نتيجة الامتحانات العام الدراسي 2023 بخطوات بسيطة، ويمكن للطالب الوصول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الامتحانات 2023 في جميع المحافظات من هنا

خطوات ورابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الامتحانات 2023 في جميع المحافظات

بـ4 خطوات يمكن الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الامتحانات 2023 في جميع المحافظات وهي كالتالي:

1 ــ الذهاب إلى موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا

2 ــ اختيار منصة النتائج والتي ستظهر عبر الرابط التالي هنا

3 ــ تحديد المحافظة من القائمة الموجودة، حيث إن المحافظات في القائمة هي المحافظات التي قامت بإعتماد وإعلان نتيجتها وجارى ظهور باقي المحافظات تباعاً

4 ــ كتابة رقم الجلوس والضغط على كلمة عرض النتيجة والتي ستظهر فور إعتمادها في المحافظات.

موعد الإعلان عن نتيجة الترم الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد نتائج الامتحانات الترم الثاني سيكون عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، للصفوف ومراحل التعليم الأساسي في جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ومن المقرر أيضًا أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، المنيا، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، أسوان، سوهاج، قنا، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر والأقصر، وغيرها من المحافظات المصرية.