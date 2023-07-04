وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية غدا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعتمد غدا نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي» لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية» للحصول عليها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات فورا اعتمادها، على الموقع الرسمي لها ويحصل الطالب على النتيجة برقم الجلوس.