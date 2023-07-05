باحث بالشؤون الإسرائيلية لـ«القاهرة الإخبارية»: مخيم جنين سيبقى غير قابل للانكسار

قال نهاد أبوغوش، الباحث بالشؤون الإسرائيلية، من مدينة رام الله بفلسطين، إن العملية العسكرية التى نفذها جيش الاحتلال في منطقة جنين لحقتها العديد من الخسائر.

المقاومة الشعبية

وأوضح «أبوغوش»، في مداخلة عبر «سكايب» لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 12 شابا فلسطينيا استشهدوا نتيجة هذا العدوان، مؤكدا أن الإرادة الوطنية متماسكة وسيبقى مخيم جنين غير قابل للتحطيم والانكسار، مضيفا: «مخيم جنين سيكون النموذج الذي يحتذى به في المقاومة الشعبية المسنودة من شعبها، وللأسف لدينا خسائر كثيرة في البنية التحتية ولكن كل هذا يسهل إعماره مجددا».

السياق السياسي

وأشار إلى أن «أخطر شيء في السياق السياسي الذي يجري من العدوان، هو ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل 3 أيام بأن حكومته ستعمل كل ما بوسعها لقمع طموح فلسطين لإقامة دولة».