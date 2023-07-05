«القاهرة الإخبارية» تكشف آخر تفاصيل عدوان الاحتلال: سقوط 5 صواريخ على المستوطنات

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية بالقدس، آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال أصدر بيانا أعلن فيه سقوط 5 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة، وأن القبة الحديدية استطاعت اعتراض هذه الصواريخ وأدت إلى أن تدوى صفارات الإنذار في قطاع غزة.

الصواريخ أطلقت من قطاع غزة

وأوضحت أبو شمسية خلال مداخلة مع الإعلامي فادي غالي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الصواريخ سقطت في مستوطنة بيروت وغيرها من المستوطنات القريبة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن 5 رشقات صاروخية أطلقت على هذه المستوطنات.

واكدت أن قوات الاحتلال فعلت القبة الحديدية في المستوطنات الأبعد، خوفًا من استمرار هذه الرشقات الصاروخية، لافتة إلى أن هذه الرشقات الصاروخية كانت متوقعة منذ تنفيذ الهجوم والعدوان على مخيم ومدينة جنين خاصة كون هناك تقديرات بتوسع العدوان وشموله لقطاع غزة.

وأشارت لوقوع عملية نفذها شاب فلسطيني يدعى عبدالوهاب خلايلة يبلغ من العمر 20 عاما والذي استشهد برصاص مستوطنين بعد تنفيذه عملية دهس وطعن في تل أبيب.