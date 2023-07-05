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«القاهرة الإخبارية»: بايدن يدعو الكونجرس لعمل تشريع لمنع بيع الأسلحة الهجومية

كتب:

أحمد حامد دياب
07:19 ص | الأربعاء 05 يوليو 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن أن المساحة التي يتحرك فيها الرئيس الأمريكي ضيقة جدًا لعمل تشريع لمراقبة الأسلحة رغم المحاولات الكثيفة للنواب نحو التصويت لمنع الأسلحة الهجومية والتي تحوي خزنتها الكثير من الرصاص وتؤدي لعمليات قتل جماعية ويكون القتلى فيها بالعشرات.

أوباما لم يستطع طرح فكرة منع تداول السلاح في أمريكا

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن بايدن لا يستطيع أن يحلم بأكثر من ذلك، معتبرًا أن مسألة منع حيازة السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية أمر منافي لدستور الولايات المتحدة ولم يأتِ أي رئيس أمريكي ليحاول منع الأسلحة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق باراك أوباما لم يستطع طرح فكرة منع تداول السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية رغم انتقاده لتداول السلاح داخل أمريكا.

وأشار أن الرئيس بايدن يسعى ويجدد سعيه ويدعو أعضاء الكونجرس للتصويت لمنع الأسلحة الهجومية والأوتوماتيكية لتقليل ضحايا وقتلى حوادث قتل اطلاق النار كلما وقعت جرائم وحوادث اطلاق النار، لافتًا لوقوع 3 حوادث اطلاق نار خلال 24 ساعة بالتزامن مع عطلات العيد الوطني.

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بقلم أحمد حامد دياب