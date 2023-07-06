شروط الالتحاق بمدرسة المتفوقين في العبور «stem».. رابط التقديم والقبول

تبدأ وزارة التربية والتعليم تلقي طليات الراغبين في الإلتحاق بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور «stem» اعتبارا من يوم 7 يوليو الجاري ولمدة شهر على الموقع الإليكتروني المخصص لتسجيل طلبات الالتحاق للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 وفق الشروط والضوابط المحددة للقبول.

تستعرض «الوطن» شروط الالتحاق بمدرسة المتفوقين بالعبور «stem» من خلال رابط التقديم وطريقة إمتحان القبول والشروط اللازمة للإلتحاق بالمدرسة للطلاب المتفوقين الحاصلين علي شهادة الإعدادية العامة 2023.

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لـ«الوطن» أن مدرسة مصنفة من قبل الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة ضمن أفضل 15 مدرسة على مستوى العالم في تحدي الجدول الدوري والدراسة فيها داخلية وتوفر للطلاب الإقامة والتعلم من خلال النظم التعليمية العالمية.

رابط التقديم بمدرسة المتفوقين بالعبور

أضافت أن وزارة التربية والتعليم توفر التقدم للمدرسة في المواعيد المحددة من خلال الرابط من هنا أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

شروط دخول مدرسة stem للمتفوقين فقط بالعبور

أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن مدرسة ستيم المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور تقبل الطلاب المتفوقين الحاصلين على الشهادة الإعدادية وفقًا للشروط التي تحددها وزارة التربية والتعليم كالتالي:

- حصول الطالب على 98% وأكثر والدرجة النهائية في مادة من مواد «اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات».

- أن يكون الطالب حاصلًا على أكثر من 95% والدرجة النهائية في مادتين من المواد التي أدى فيها الامتحان اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات.

- يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة في التعليم الأساسي.

- حصول الطالب على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 18 عامًا.

موقع مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالعبور

أشارت وكيل الوزارة إلى أن مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالعبور تقع في مدينة العبور - مدخل الحي التاسع أمام عمارات دار مصر.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن التقديم إلكترونيًا علي موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا

وفق الموعد المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

امتحانات القبول

أوضحت أن القبول بمدرسة ستيم المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور من خلال اجتياز امتحانات مكونة من 4 محاور رياضيات وعلوم ولغة إنجليزية وأسئلة مهارات ذهنية، ويحصل الطالب فيها على درجة تحدد ترتيبه بين الطلاب المتقدمين، مشيرة إلى أنه لا يوجد تحويل بين مدرسة stem وبعضها البعض ويسمح للطالب التحويل من مدارس ستيم إلى مدارس الثانوي العام.