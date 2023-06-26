«شبرا الخير» توزع أجهزة كمبيوتر على الطلاب المتفوقين في القليوبية

وزعت جمعية «شبرا الخير» الخيرية أكثر من 50 جهاز كمبيوتر على الطلاب المتميزين دراسيا بمحافظة القليوبية من الأسر التي ترعاها سيدات معيلات، وذلك ضمن حملة «أولادنا».

وتهتم حملة «أولادنا» بتوزيع الأدوات التي يحتاجها الطلاب خلال الدراسة من الشنط المدرسية والملابس والأحذية الجديدة على الأيتام، وكذلك غير القادرين المسجلين مع ذويهم بقاعدة الجمعية في محافظة القليوبية.

تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة

وقال إيهاب فاروق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الحملة تم إطلاقها بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة، خاصة مع بداية العام الدراسى في شبرا الخيمة وباقي مدن محافظة القليوبية، وفي نهاية العام الدراسي تم توزيع أجهزة كمبيوتر للطلاب المتميزين خلال العام بهدف تشجيعهم على استكمال مراحلهم التعليمية المقبلة.

توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني

وتأتي حملات جمعية شبرا الخير، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة المؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها، والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شباباً وشيوخاً لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

وأضاف مؤسس الجمعية: «نسعى كل عام لتوفير احتياجات الأسر من مستلزمات المدارس والملابس والأحذية، للمساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث تعد مستلزمات الموسم الدراسي عبئا شديدا على كل الطلاب والأسر في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير».