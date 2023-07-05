أمين الفتوى لـ قناة الناس: نقل الكلام يؤثر سلبا على العلاقات بين الزوجين

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ أهم ما قد يفسد العلاقة بين الزوجين هو نقل الكلام، وما يعتريه من غيبة ونميمة تتسبب في إفساد ذات البين، وتؤدي إلى توتر العلاقات وإحداث القطيعة بين الطرفين، مضيفا «من الخطأ الشديد الوقوع في هذه الأمور، واعتبارها عادية، في حين أنها فتنة ووقيعة».

«فخر»: علينا أن نعي خطورة النميمة ونقل الكلام

وأضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «البيت»، على شاشة «قناة الناس»، أنَّه لابد أن نعي خطورة النميمة ونقل الكلام، خاصة أن الواشي أو ناقل الكلام دائما ما ينقل «زيادات» عما قيل، موضحاً «تلقائيا يتم اختلاط وجهة النظر مع ما قيل بالفعل، فيتم تأويله بشكل خاطئ، أو يُحمل ما لم يقصده القائل».

الانطباعات المشوهة عن الآخرين سببها الغيبة والنميمة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «نقل الكلام يتسبب في تكوين خلفيات وانطباعات مشوهة وخاطئة عن الآخرين أو المحيطين، وبالتالي تأتي خطورة هذا الفعل على المجتمعات والعلاقات الزوجية بالأخص، والأسرية بالعموم، ويتسبب في توتر الأعصاب الذي يجعلنا لا نتجاوز أخطاء الآخرين مهما كانت بسيطة، ومن ثم التخلي عن مرونتنا والتغافل».