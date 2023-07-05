أمين الفتوى بدار الإفتاء لـ«قناة الناس»: ليس من حق الزوج منع زوجته من العمل دون اتفاق مسبق

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ضرورة الاختيار الصحيح لشريك الحياة وأنه من أبرز أسباب نجاح العلاقات الزوجية والسعادة الأسرية والاستقرار، لافتا إلى بعض الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات الزوجية مثل عمل الزوجة.

فخر يوضح أهمية الاتفاق على عمل الزوجة

وأضاف «فخر» خلال استضافته ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّه في حالة رأى الزوج تسبب عمل الزوجة في تقصير كبير بأداء مهامها وواجباتها تجاهه وتجاه أسرتها، قائلاً: «لابد أن تكون الأمور من البداية واضحة بوجود اتفاق واضح وملزم للطرفين حول استمرار الزوجة في عملها أم لا، وذلك خلال فترة الخطوبة».

ماذا تفعل إذا تزوجت فتاة عاملة؟

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «مفيش حاجه اسمها بعد الزواج من حقي آمر زوجتي بعدم العمل وأن تظل في المنزل.. فمن البداية لابد يكون هناك اتفاق بمثابة عقد ملزم للطرفين وعليهما احترامه.. فإذا تزوجت فتاة وهي تعمل لو عايز تقعدها لأن من وجهة نظرك البيت أولى فيكون هذا الأمر بالإقناع وليس الإكراه».