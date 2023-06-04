«قومي المرأة» بدمياط: ورش عمل أسبوعية لتنمية مهارات الفتيات من ذوي الهمم

قالت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، إنه منذ افتتاح مشروع مدن صديقة للنساء في دمياط، الذي منحته هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمحافظة، ينفذ «قومي المرأة» أنشطة مجانية تخدم الأسرة، من خلال التوعية أو تعليم الحرف اليدوية، لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

أنشطة متنوعة لتمكين المرأة

كما ينفذ المجلس معارض وأنشطة متنوعة تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة والفتيات من ذوي الهمم، وهو ما وجد اهتماما كبيرا من سيدات المحافظة، وبعضهن تطوعن بالمشاركة في تقديم الورش والأنشطة المختلفة، ومنهن أميرة خلف، أخصائية تربية خاصة، وذلك لتنمية مهارات صاحبات الإعاقة وطرق التواصل الفعال، خاصة الإعاقات العقلية البسيطة ومتلازمة داون.

وأوضحت مروة نبيل أنه يجري تحديد يوم السبت من كل أسبوع لورشة تنمية مهارات الفتيات من ذوي الهمم وتعليمهن الحرف اليدوية البسيطة، ثم عرض منتجاتهن في المعارض التي يقيمها المجلس القومي للمرأة في المناسبات المختلفة بهدف فتح آفاقا تسويقية للسيدات وأيضًا الفتيات ذوات الهمم لبيع منتجات التدريبات لتمكينهن اقتصاديا من ناحية ولإتاحة لهن فرصة أن يكون لهن دور فعال في المجتمع وفي عجلة الإنتاج.

منتجات صديقة للبيئة

وقالت أميرة خلف، مدربة الفتيات من ذوي الهمم، لـ«الوطن»، إن الورش تهدف إلى التوعية وتنمية المهارات، وأغلب منتجات الفتيات تكون بخامات بسيطة صديقة للبيئة، ومن خامات معاد تدويرها من الأخشاب والبلاستيك والأقمشة والخرز.

وأضافت «أميرة»، أن تلك المنتجات تعرض بعد إنتاجها في معارض المجلس القومي للمرأة بدمياط مجانا، ويتم بيعها ليكون مشروعا خاصا بسيطا لكل فتاة، لرفع من روحهن المعنوية ولتحفيزهن على الإنتاج.