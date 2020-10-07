10 حالات تحصل فيها الزوجة على دعم حكومي رغم عمل زوجها

منذ إطلاق الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج تكافل وكرامة، الذي يضمن حقوق الفقراء وخاصة المرأة، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، يتساءل الكثير من المواطنين، عن الحالات التي يحق للمرأة فيها الحصول على دعم نقدي من وزارة التضامن الاجتماعي رغم عمل ووجود زوجها، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية والاقتصادية، في إطار اهتمام الدولة بالمصرية بقضايا وحقوق المرأة.

وترصد "الوطن" في تقرير الحالات التي تحصل فيها المرأة الزوجة علي دعم نقدي رغم عمل زوجها

1- أن يكون المتقدمة لا تعمل في أي جهة حكومية أو قطاع عام أو خاص.

2- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

3- ألا يتواجد الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

4- ألا يكون لديهم حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

5- عدم امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

6- عدم امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

7- ألا يكون زوجها يعمل في القطاع الخاص بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

8- ألا يكون زوجها يعمل بالحكومة بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيره.

9- ألا يكون زوجها متواجد بالخارج أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، إذ يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.

10- وجود رعاية صحية للأطفال ونسبة حضورهم بالمدارس لا تقل عن 80%.

إجراءات الحصول على الدعم

1- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة.

2- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

3- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج.

4- صور قسيمة الزواج.

5 - صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

6- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

7- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

8- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.