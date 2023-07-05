من له حق استخراج شهادة وفاة لأفراد الأسرة؟.. خبير قانوني يجيب

تعتبر شهادة الوفاة إحدى أهم الوثائق الحكومية التي يهتم المواطن باستخراجها لأقاربه، وذلك لإثبات وفاة هؤلاء الأشخاص لعدد من الجهات المعنية، لما يترتب على ذلك من آثار، لذا يتساءل كثيرون عن من يحق له استخراج شهادة وفاة لأفراد الأسرة؟.

من له حق استخراج شهادة الوفاة؟

وأوضح المحامي والخبير القانوني محمود عبدالله لـ«الوطن»، أن استخراج شهادة الوفاة يترتب عليها عدد من الآثار، أهمها على سبيل المثال الحصول على معاش المتوفى، وتقسيم تركته، كما أنها تعد مستندا أصليا يترتب عليه بدء إجراءات إعلام الوراثة، لذا يحق للأقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة استخراج هذه الشهادة، شريطة وجود بطاقة رقم قومي سارية لإثبات تلك القرابة.

خطوات استخراج شهادة الوفاة إلكترونياً

وفي ضوء تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، تقدم وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني كثيرا من الخدمات، ومنها استخراج شهادة الوفاة إلكترونياً من المنزل، من خلال عدد من الخطوات، هي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا.

- إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- الدخول إلى خدمات الإنترنت للمواطنين.

- اختيار خانة قيد أو شهادة الوفاة.

- إدخال البيانات الكاملة للمتوفي ولابد أن يكون المقدم للطلب من الدرجة الأولى للمتوفي، ثم اضغط على «قرأت الشروط والموافقة عليها».

- ملء بيانات مستلم الوثيقة بعد ملء بيانات المتوفى المطلوبة بالكامل.

- اختيار طريقة الدفع المطلوبة سواء كانت بطاقة ائتمان أو بريد.

- ارسل الطلب.