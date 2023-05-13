طريقة استخراج شهادة وفاة من موقع وزارة الداخلية.. 3 خطوات بسيطة

وفرت وزارة الداخلية على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود للحصول على عدد من الخدمات التي أصبحت إلكترونية من خلال موقعها الرسمي، ومن بينها استخراج شهادة وفاة، إذ يمكنك الدخول على الموقع، واتباع عدد من الخطوات المبسطة تنتهي بالحصول على الخدمة.

خطوات استخراج شهادة وفاة إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» الخطوات اللازمة لاستخراج شهادة وفاة إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية.

الخطوة الأولى لاستخراج شهادة الوفاة الإلكترونية هي الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط، ومن ثم تسجيل الدخول على الموقع. وفي حالة عدم وجود حساب، يمكن إنشاء حساب بطريقة بسيطة والتسجيل في الموقع.

أما عن الخطوة التالية لاستخراج شهادة الوفاة، فهي النقر على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، ثم النقر على أيقونة «الأحوال المدنية»، وبعد ذلك النقر على أيقونة «شهادة وفاة».

ويتم في الخطوة التالية إدخال بيانات قيد الوفاة المطلوبة، وإدخال بيانات مقدم الطلب، وإدخال الكود الموجود في الصورة، ثم إرسال الطلب. ومن ثم يتم إدخال نظام الدفع وتحديد موعد لاستلام الوثيقة.