اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو» شهادة وفاة «الإخوان»
كتب:
محمد عزالدين
07:52 م | الجمعة 09 يونيو 2023
عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- توافق بين مصر وموزمبيق على دفع التنمية بأفريقيا
- السيسي: كل الدعم للأشقاء مدنيا وعسكريا.. و«نيوسي»: نتطلع لدعم العلاقات الثنائية مع مصر
- الطريق إلى الوطن «30 يونيو» شهادة وفاة «الإخوان»
- الثورة أنهت حاضر ومستقبل الجماعة.. وتوافق وطني عام على استبعادها من الجمهورية الجديدة
- أحزاب: «الإرهابية» ارتكبت أخطاء كارثية خلال فترة حكمها السوداء والشعب لن يسمح بعودتها.. ونرفض وجودها تحت أي مظلة سياسية
- أعضاء «التنسيقية»: كل فئات المجتمع شاركوا للحفاظ على حاضرهم ومستقبلهم واستعادة الهوية وتحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة
- سياسيون: الثورة أهم حدث في تاريخ مصر لأنها أنهت المشروع الوهمي لـ«التنظيم الإرهابي».. وخلعت قناع المظلومية الذي ادعاه في مواجهة الأنظمة السابقة وقضت على دوره السياسي نهائيا
- «عيد»: تحسن العلاقات مع «تركيا وقطر» دليل على صحة الموقف المصري في 30 يونيو.. و«التنظيم» سيتحول إلى تاريخ خلال 20 عاما.. وعلينا الحذر من مخططات «الخونة»
- «فايز»: العنف «عقيدة الإخوان» منذ أيام حسن البنا وفكرهم يتنافى مع الوطن لقيامه على مبدأ «السمع والطاعة».. ومصر ستتحول إلى ولاية لو استمر حكمها
- «التجلي الأعظم».. مشروع القرن
- يضم تطوير 14 منطقة.. ويفتح نافذة جديدة للسياحة
- «الجزار»: نهدف إلى توفير الخدمات السياحية والترفيهية للزوار وربط المنطقة بالمدن الساحلية
- وزير الصحة: 65 مليون مواطن استفادوا من «100 مليون صحة».. وحريصون على استمرارها
- «التخطيط»: زيادة فجوة تحقيق أهداف التنمية بالدول النامية إلى 3.9 تريليون دولار
- موسم سينمائي ساخن
- كريم عبدالعزيز «حيران» في «بيت الروبي».. وأمير كرارة «البعبع».. وتامر حسني سوبر هيرو في «تاج»
- مسئول غرفة التوزيع: 4 أفلام تتنافس في عيد الأضحى.. وفيلم محمد رمضان لم يتحدد موقفه بعد
- استعدادات الأهلي والزمالك
- «كولر» يستقر على تشكيل «الأحمر» أمام الوداد.. وجلسة مع «معلول».. وتحفيزات خاصة بين اللاعبين للفوز بأفريقيا
- تجهيز «بدلاء الأبيض» للمشاركة أمام فاركو في الكأس و«عواد» يعود لحراسة المرمى.. و«شتى» أقرب الصفقات
الصفحة الثانية
- «التنمية المحلية»: 296 مليون جنيه مبيعات «سند الخير»
- «الإنتاج الحربي»: الدولة تسعى لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة
- انطلاق معرض «الطيران والفضاء» في مايو 2024
- «العمل»: الحكومة تبنت برنامج إصلاح اقتصادي قويا لزيادة معدلات النمو
- «عمرو» يصور الأجانب بالزي الفرعوني: «حبوا التجربة»
- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: «شهرزاد» زوجة مثالية
الصفحة الثالثة
- الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو».. شهادة وفاة «الإخوان»
- أنهت حاضر ومستقبل الجماعة.. وتوافق وطني عام على استبعادها من الجمهورية الجديدة
الصفحة الرابعة
- أحزاب: الجماعة الإرهابية «صفحة واتقفلت».. والشعب لن يسمح بعودتهم.. ونرفض وجودهم تحت أي مظلة سياسية
- الحوار الوطني ينتصر لأهداف الثورة.. ويرفض مشاركة «الإرهابية» في الجلسات
- باحث في «الجماعات الإسلامية»: المصريون ثاروا للتخلص من «الخونة».. و«التنظيم» سيتحول إلى تاريخ خلال 20 عاما
الصفحة الخامسة
- «التنسيقية»: الثورة ساهمت في بناء «الجمهورية الجديدة».. وحققت إصلاحا هيكليا في خلق اقتصاد قادر على تحمل الصدمات الخارجية
- سياسيون: أنهت مشروعهم الوهمي وقضت على دورهم السياسي نهائيا
- باحث: العنف «عقيدة الإخوان» منذ حسن البنا وفكرهم يتنافى مع الوطن لقيامه على السمع والطاعة
الصفحة السادسة
- التجلي الأعظم.. هنا تجلى الله في مصر
- «الوطن» تنشر تفاصيل مشروع تطوير الموقع بسانت كاترين
- «الطيران المدني»: انتهاء تنفيذ أعمال تطوير مطار سانت كاترين
- وزير الكهرباء: نتوسع في العدادات الذكية والشحن بـ «المحمول».. وجميعها صناعة مصرية
الصفحة السابعة
- رجال المهمة الصعبة.. «كولر» يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد.. جلسة معنوية مع «معلول».. وتحفيزات خاصة بين اللاعبين
- مكاسب نفسية.. ارتياح في «الأولمبي» لعودة الجابون لأمم أفريقيا.. و«شيتوس» يجهز الإحصائيات
- الفرصة الأخيرة.. تجهيز «بدلاء» الزمالك للمشاركة في الكأس.. و«عواد» يعود لحراسة المرمى.. و«شتى» أقرب الصفقات
- أوروبا تنتظر بطلها.. مانشستر سيتي يحلم بحصد لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في مواجهة «أفاعي» الإنتر.. «جوارديولا» يعتمد على طريقته الثورية.. و«إنزاجي» يتسلح بالواقعية
الصفحة الثامنة
- موسم سينمائي ساخن في عيد الأضحى
- كريم «حيران» في «بيت الروبي».. وكرارة «البعبع» وفهمي «مستر إمس».. وتامر سوبر هيرو في «تاج»
- مدير المسرح الكوميدي: الفرق بين «الإضحاك والاستظراف» مسافة صغيرة