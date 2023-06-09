اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو» شهادة وفاة «الإخوان»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- توافق بين مصر وموزمبيق على دفع التنمية بأفريقيا

- السيسي: كل الدعم للأشقاء مدنيا وعسكريا.. و«نيوسي»: نتطلع لدعم العلاقات الثنائية مع مصر

- الطريق إلى الوطن «30 يونيو» شهادة وفاة «الإخوان»

- الثورة أنهت حاضر ومستقبل الجماعة.. وتوافق وطني عام على استبعادها من الجمهورية الجديدة

- أحزاب: «الإرهابية» ارتكبت أخطاء كارثية خلال فترة حكمها السوداء والشعب لن يسمح بعودتها.. ونرفض وجودها تحت أي مظلة سياسية

- أعضاء «التنسيقية»: كل فئات المجتمع شاركوا للحفاظ على حاضرهم ومستقبلهم واستعادة الهوية وتحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة

- سياسيون: الثورة أهم حدث في تاريخ مصر لأنها أنهت المشروع الوهمي لـ«التنظيم الإرهابي».. وخلعت قناع المظلومية الذي ادعاه في مواجهة الأنظمة السابقة وقضت على دوره السياسي نهائيا

- «عيد»: تحسن العلاقات مع «تركيا وقطر» دليل على صحة الموقف المصري في 30 يونيو.. و«التنظيم» سيتحول إلى تاريخ خلال 20 عاما.. وعلينا الحذر من مخططات «الخونة»

- «فايز»: العنف «عقيدة الإخوان» منذ أيام حسن البنا وفكرهم يتنافى مع الوطن لقيامه على مبدأ «السمع والطاعة».. ومصر ستتحول إلى ولاية لو استمر حكمها

- «التجلي الأعظم».. مشروع القرن

- يضم تطوير 14 منطقة.. ويفتح نافذة جديدة للسياحة

- «الجزار»: نهدف إلى توفير الخدمات السياحية والترفيهية للزوار وربط المنطقة بالمدن الساحلية

- وزير الصحة: 65 مليون مواطن استفادوا من «100 مليون صحة».. وحريصون على استمرارها

- «التخطيط»: زيادة فجوة تحقيق أهداف التنمية بالدول النامية إلى 3.9 تريليون دولار

- موسم سينمائي ساخن

- كريم عبدالعزيز «حيران» في «بيت الروبي».. وأمير كرارة «البعبع».. وتامر حسني سوبر هيرو في «تاج»

- مسئول غرفة التوزيع: 4 أفلام تتنافس في عيد الأضحى.. وفيلم محمد رمضان لم يتحدد موقفه بعد

- استعدادات الأهلي والزمالك

- «كولر» يستقر على تشكيل «الأحمر» أمام الوداد.. وجلسة مع «معلول».. وتحفيزات خاصة بين اللاعبين للفوز بأفريقيا

- تجهيز «بدلاء الأبيض» للمشاركة أمام فاركو في الكأس و«عواد» يعود لحراسة المرمى.. و«شتى» أقرب الصفقات

الصفحة الثانية

- «التنمية المحلية»: 296 مليون جنيه مبيعات «سند الخير»

- «الإنتاج الحربي»: الدولة تسعى لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة

- انطلاق معرض «الطيران والفضاء» في مايو 2024

- «العمل»: الحكومة تبنت برنامج إصلاح اقتصادي قويا لزيادة معدلات النمو

- «عمرو» يصور الأجانب بالزي الفرعوني: «حبوا التجربة»

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: «شهرزاد» زوجة مثالية

الصفحة الثالثة

- الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو».. شهادة وفاة «الإخوان»

- أنهت حاضر ومستقبل الجماعة.. وتوافق وطني عام على استبعادها من الجمهورية الجديدة

الصفحة الرابعة

- أحزاب: الجماعة الإرهابية «صفحة واتقفلت».. والشعب لن يسمح بعودتهم.. ونرفض وجودهم تحت أي مظلة سياسية

- الحوار الوطني ينتصر لأهداف الثورة.. ويرفض مشاركة «الإرهابية» في الجلسات

- باحث في «الجماعات الإسلامية»: المصريون ثاروا للتخلص من «الخونة».. و«التنظيم» سيتحول إلى تاريخ خلال 20 عاما

الصفحة الخامسة

- «التنسيقية»: الثورة ساهمت في بناء «الجمهورية الجديدة».. وحققت إصلاحا هيكليا في خلق اقتصاد قادر على تحمل الصدمات الخارجية

- سياسيون: أنهت مشروعهم الوهمي وقضت على دورهم السياسي نهائيا

- باحث: العنف «عقيدة الإخوان» منذ حسن البنا وفكرهم يتنافى مع الوطن لقيامه على السمع والطاعة

الصفحة السادسة

- التجلي الأعظم.. هنا تجلى الله في مصر

- «الوطن» تنشر تفاصيل مشروع تطوير الموقع بسانت كاترين

- «الطيران المدني»: انتهاء تنفيذ أعمال تطوير مطار سانت كاترين

- وزير الكهرباء: نتوسع في العدادات الذكية والشحن بـ «المحمول».. وجميعها صناعة مصرية

الصفحة السابعة

- رجال المهمة الصعبة.. «كولر» يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد.. جلسة معنوية مع «معلول».. وتحفيزات خاصة بين اللاعبين

- مكاسب نفسية.. ارتياح في «الأولمبي» لعودة الجابون لأمم أفريقيا.. و«شيتوس» يجهز الإحصائيات

- الفرصة الأخيرة.. تجهيز «بدلاء» الزمالك للمشاركة في الكأس.. و«عواد» يعود لحراسة المرمى.. و«شتى» أقرب الصفقات

- أوروبا تنتظر بطلها.. مانشستر سيتي يحلم بحصد لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في مواجهة «أفاعي» الإنتر.. «جوارديولا» يعتمد على طريقته الثورية.. و«إنزاجي» يتسلح بالواقعية

الصفحة الثامنة

- موسم سينمائي ساخن في عيد الأضحى

- كريم «حيران» في «بيت الروبي».. وكرارة «البعبع» وفهمي «مستر إمس».. وتامر سوبر هيرو في «تاج»

- مدير المسرح الكوميدي: الفرق بين «الإضحاك والاستظراف» مسافة صغيرة