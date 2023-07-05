جامعة القاهرة تهنئ أمنية الحسيني لاعبة منتخب الجودو للمكفوفين لفوزها بذهبية

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أمنية الحسيني، الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولاعبة منتخب الجودو للمكفوفين، لفوزها بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الدول الصغيرة التي تقام بفنلندا، وتستمر حتى 7 يوليو الجاري.

«الخشت»: مشاركة الطالب في المسابقات تصقل شخصيته

وأشاد «الخشت» بالمشاركة المُشرفة والأداء المتميز للطالبة في منافسات البطولة، مؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية بمختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصياتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم، بما يسهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للطلاب المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل.

حقوق الطلاب ذوي القدرات الخاصة

يذكر، أن جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تتمسك بحق الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، باعتبار أن المقياس هو الكفاءة فقط، حيث قبلت كليات الجامعة خلال السنوات الماضية عددًا كبيرًا من المكفوفين وذوي الإعاقات المختلفة، وأزالت من أمامهم العراقيل والعقبات.