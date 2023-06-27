رئيس جامعة القاهرة يوجه العمداء بسرعة إعلان النتائج والبدء بالسنوات النهائية

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم مجلس الجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك والاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

جامعة القاهرة تحصد 7 جوائز من جوائز الدولة

وقدم رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لعلماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022، والتي أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث حصل 9 من أساتذة وباحثي الجامعة على جوائز الدولة لتأتي جامعة القاهرة في المرتبة الأولى لحصد أكبر عدد من الجوائز.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة بالتقدم الكبير الذي حققته جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، والذي ظهر واضحًا في تصنيف ليدن الهولندي من خلال حصول الجامعة على المركز 279 عالميًا، وتصدرها الجامعات المصرية بفارق 258 مركزًا عن أقرب جامعة لها، ونجاحها في القفز 117 مركزًا خلال 6 سنوات، بما وضع جامعة القاهرة بين أفضل 1% من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

مجلة جامعة القاهرة للأبحاث في المركز السابع عالميا

كما أشاد رئيس الجامعة، بالإنجاز الدولي الجديد الذي حققته مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) ووجودها في أوائل المجلات المتخصصة بتصدرها المركز السابع عالميًا في نتائج المؤشرات الدولية في نتائج Cite Score لعام 2022 بحصولها على معامل اقتباسات (Site Score 19.6) مقارنة بالمركز الثامن لعام 2021.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر لعمداء الكليات على الأداء المتميز لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها إدارة جامعة القاهرة، والعمل خلال فترة الامتحانات طبقا لآليات الإدارة وسيناريوهات التعامل الموضوعة، بالإضافة إلى الالتزام بسرعة إعلان النتائج واستخراج الشهادات أو الإفادات خاصة لطلاب البكالوريوس والليسانس بما يساهم في سرعة توجههم إلى إدارات التجنيد لأداء الخدمة العسكرية.

الاهتمام بالكوادر والأنشطة الطلابية

وشدد على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطلابية والأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية في مختلف المجالات، وتوفير متطلبات تنفيذ أنشطة فاعلة للطلاب، وانطلاق معسكر قادة المستقبل لإعداد الكوادر الطلابية، ووضع خريطة للأنشطة الطلابية تتضمن فتح الملاعب الرياضية أمام الطلاب لممارسة الأنشطة، وتنظيم دورات تدريبية للطلاب، وتنمية المهارات القيادية لديهم، وزيادة مداركهم وانتمائهم لوطنهم، وعقد محاضرات تثقيفية، وتجهيز الملاعب والأنشطة الرياضية ومعسكرات الجوالة المختلفة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على مجموعة من الجوائز الكبرى للطلاب المشاركين بالمسابقات سواء المحلية أو الدولية في مختلف المجالات، بهدف تحفيزهم ودفعهم للفوز وتحقيق مراكز متقدمة.

مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون

كما وافق مجلس الجامعة على عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات، أهمها مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة وجوانغدونغ للتكنولوجيا الصينية في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، وبروتوكول تعاون بين الجامعة والأكاديمية العسكرية المصرية للتعاون في تنفيذ برنامج بكالوريوس إدارة أعمال النقل واللوجستيات، وبكالوريوس حاسبات ومعلومات.

ووافق مجلس الجامعة على تعديل العديد من اللوائح الدراسية، منها مشروع اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الإعلام، وبعض التعديلات على مشروع لائحة كلية الهندسة الدراسية 2023 لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، وتعديل لائحة البرنامج الخاص في العلاج الطبيعي بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة، وتعديل مُسماه ليصبح "البرنامج المتكامل في العلاج الطبيعي بكلية العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تعديل بعض المواد على لائحة برامج الدراسات العليا بكلية دار العلوم، وتعديل إحدى مواد لائحة كلية العلوم وإضافة مقرر التفكير النقدي إلى المقررات الدراسية التي لها ساعات معتمدة وإدراجه ضمن مجموع الطالب، وتعديل اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا "المسار الأكاديمي، المسار المهني، برامج مميزة بمصروفات" بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية للطفولة المبكرة.

الموافقة على برنامج الماجستير المهني البيني

وأقر مجلس جامعة القاهرة العديد من الإضافات فيما يتعلق بالمقررات والبرامج الدراسية، وإنشاء الماجستير المهني البيني في الالتزام البيئي وإدارة الموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، وبما يتوافق مع المتطلبات الوطنية بالمرحلة الحالية في التحول نحو الأخضر ومواكبة التطورات العالمية، وإنشاء الدبلوم المهني بعنوان البيو أركيولوجي بنظام التعليم المُدمج بنظام الساعات المُعتمدة بكلية الآثار، إلى جانب إعادة عرض إنشاء برنامج الإنتاج الحيواني المُستدام "باللغة الانجليزية" بكلية الزراعة، والتوصيف المُقترح لإنشاء برنامج الدكتوراه «سياسات الترجمة»، بكلية الآداب.

وصدّق مجلس الجامعة على إتاحة عدد من المنح الدراسية بالجامعة لشباب سيناء من المتفوقين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج أبناء سيناء في المجتمع، بالإضافة إلى المصادقة على انضمام الجامعة ضمن شركاء برنامج رواد وعلماء مصر المُقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يتم تنفيذه من قبل الجامعة الأمريكية بهدف إتاحة الفرصة للطلاب في الحصول على منح دراسية في البرامج الدراسية المُميزة.