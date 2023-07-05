أستاذ علوم سياسية لـ«القاهرة الإخبارية»: توجه غربي واضح لدعم أوكرانيا في أزمتها ضد روسيا

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول، إن هناك الكثير من التباين في التصريحات الأوكرانية.

وأكد خلال مداخلة مع برنامج «منتصف النهار» عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك توجها غربيا واضحا لدعم أوكرانيا عسكريا في أزمتها ضد روسيا، ولهذا لم تتمكن موسكو من فرض سيطرتها الكاملة حتى الآن على شرق أوكرانيا، بالرغم من قوة السلاح الروسي المعروف بها.

روسيا اتجهت إلى مفهوم الدفاع الاستراتيجي

واستطرد: «روسيا اتجهت إلى مفهوم الدفاع الاستراتيجي وبالتالي لا يتوقع ردًا حادًا من روسيا على هجمات أوكرانيا بالدونيستك، حيث تسير روسيا الآن في منطقة العقلانية الحربية والاتزان، فبالرغم من الاستفزازات الأوكرانية إلا أن روسيا لم تستجب».