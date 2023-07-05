باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: يمكن الاتفاق على منح روسيا ضمانات حال انضمام أوكرانيا للناتو

قال أبو بكر باذيب، الباحث بالشأن الاستراتيجي، إن مطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ارتفعت الفترة الماضية للضغط على الغرب في الحصول على الدعم العسكري في تدريب قواته، مثل راجمات الصواريخ والدبابات والطائرات إف 16.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن زيلينسكي لا يملك سوى المزيد من الضغط على المستويين العسكري والسياسي، حتى على الناتو تحديدا للانضمام إليه.

أبو بكر باذيب: الناتو لا يملك قرار ضم أوكرانيا

ولفت إلى أن الناتو ليس هو من يملك قرار ضم أوكرانيا، هناك تسوية ستفضي إليها الأزمة التى لن تقف ما بين عشية وضحاها، وتتم التسوية على الجانب الروسي، وأتصور أن فرنسا وألمانيا تمارسان جهودا للوصول إلى حل سياسي.

وأوضح أن أحد الخيارات التي يمكن أن تعطى للروس للانسحاب من الأراضي الأوكرانية والدخول في تسوية حقيقية لإحلال السلام، هو وعد للروس بأنهم لن يعودوا للتفكير بضم أوكرانيا إلى الناتو.