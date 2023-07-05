رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: اتفقنا على تعظيم الاقتصاد القومي في الحوار الوطني

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن أهم الموضوعات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني هي كيفية تعظيم الاقتصاد القومي وضرورة وسرعة اتخاذ كافة القرارات وإعادة القوانين التي تعزز من مفاهيم الاستثمار المحلي والأجنبي، وإزالة كافة العراقيل والقضاء على كل صور البيروقراطية والروتين.

المشاركة الفعالة للقطاع الخاص

وأضاف طارق درويش، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية والتعليمية والصحة جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي، وأهمية وضع خطط طويلة وقصيرة المدى وتعظيم مفاهيم الإنتاج في جميع المجالات خاصة الإنتاج الصناعي لمستلزمات الإنتاج وتعظيم الإنتاج الزراعي والصناعي.

امتلاك صناعات متميزة

وتابع طارق درويش، أنه كما تم الاتفاق على الاهتمام بالصناعات الكبيرة، ومعالجة أوجه القصور التي أعاقت تحقيق أماني الشعب في امتلاك صناعات متميزة تدر العملة الصعبة من الخارج لمواجهة كافة التحديات للاستمرار في البناء والتشييد وتعظيم الأصول الثابتة للدولة لسد العجز في الموازنة ومواجهة التضخم، وأن تقوم الدول بالعديد من المشروعات الكبرى والاستمرار في تعظيمها.