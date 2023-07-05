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«DMC» تبرز ملف «الوطن»: «الغزل والنسيج.. كلمة سر الصناعة في مصر»

كتب:

يارا أشرف
12:36 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
«DMC» تبرز ملف الوطن

«DMC» تبرز ملف الوطن

عرضت فضائية «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» الخاص بجهود الدولة بقطاع الصناعة، بعنوان «الغزل والنسيج.. كلمة سر الصناعة في مصر».

ملف الصناعة معقد ومركب

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن ملف الصناعة معقد ومركب، والرئيس عبدالفتاح السيسي وضع هذا الملف على جدول أعمال القيادة السياسية عام 2015، متابعا: «اكتشفنا 132 ألف فدان فقط مزروعين بالقطن في مصر، وهناك أشخاص يتساءلون حول «لماذا لا يتم تشغيل المصانع؟ وأين الصناعة؟» ولا يدركون فكرة أنه وجود النسيج مرتبط بوجود الغزل بينما الغزل مرتبط بضرورة وجود حلج، ولكي يكون هناك حلج لابد من وجود القطن وهكذا».

تضاعف المساحة المنزرعة من القطن

وأضاف «رفعت»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»: «وصلنا اليوم إلى 3 أضعاف المساحة المزروعة من القطن، إذ تبلغ المساحة المنزرعة بالقطن 337 ألفا و624  فدانا وينتج عنها 2.5 مليون قنطار قطن».

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بقلم يارا أشرف