ابنة أسامة أنور عكاشة عن إنتاج الوثائقية فيلما لوالدها: «شكرا للي فكر ونفذ»

أشادت نسرين ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، بالمجهود الكبير الذي بذل من أجل خروج الفيلم الوثائقي «أسامة أنور عكاشة» للنور، وذلك بعد إعلان القناة الوثائقية عن إنتاج فيلم وثائقي لوالدها.

وقالت نسرين: «أنا كنت متابعة التحضير والتنفيذ بس أما شفت البوست ده متفاجئة وهعيط، الشكر والكلام عن ولكل حد فكر وقرر ونفذ واهتم».

ويوثق الفيلم ما أنجزه «صاحب الحلمية» دراميًا وفكريًا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في حد ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل: سؤال الهوية المصرية، كذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

ضيوف الفيلم الوثائقي

يشهد الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة، حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم ونجمات الفن؛ منهم: إلهام شاهين، لوسي، عبد العزيز مخيون، صابرين والمخرج جمال عبدالحميد، كما يستضيف عددًا من النقاد والكتاب، ومنهم: سيد محمود، عبد الله السناوي، ماجدة موريس وحمدي عبد الرحيم.