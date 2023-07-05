قناة «الوثائقية» تعرض الجزء الأول من فيلم «أسامة أنور عكاشة» الشهر الجاري

أعلنت قناة «الوثائقية» عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي «أسامة أنور عكاشة»، في شهر يوليو الجاري، الذي يتناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية «أسامة أنور عكاشة» من الميلاد في مدينة طنطا، ونشأته في كفر الشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر نحو 40 عامًا.

الفيلم يوثق ما أنجزه «صاحب الحلمية»

يوثق الفيلم ما أنجزه «صاحب الحلمية» دراميًا وفكريًا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في حد ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل: سؤال الهوية المصرية، كذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

حضور النجوم بفيلم أسامة أنور عكاشة

يشهد الفيلم الوثائقي «أسامة أنور عكاشة» حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم ونجمات الفن منهم: إلهام شاهين، لوسي، عبد العزيز مخيون، صابرين والمخرج جمال عبد الحميد، كما يستضيف عددًا من النقاد والكتاب، ومنهم: سيد محمود، عبد الله السناوي، ماجدة موريس وحمدي عبد الرحيم.