انهيار منزلين ملاصقين جزئيا في سوهاج.. ولا إصابات

انهارت واجهتي منزلين ملاصقين مكونين من طابقين وغير مأهولين بالسكان، في شارع الشجيع بدائرة قسم أول سوهاج، وتحرر محضر بالواقعة.

انهيار منزلين جزئيا

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم أول سوهاج، يفيد بحدوث انهيار منزلين جزئيًا.

وتبين انهيار واجهتي منزلين منالطوب اللبن والطين، ومسقوفين بالعروق الخشبية وغير مأهولين بالسكان، ملك «عصام.م.م» 55 عاما، مالك المنزل الأول، و«جمال.ا.م» 39 عاما، عامل، مالك المنزل الثاني «دون حدوث إصابات».

سبب انهيار المنزلين

وأفاد مالك المنزل الثاني والمدعو «عبد النور س ع» 51 عاما، موظف، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، بمضمون ما تقدم وعللا سبب انهيار المنزلين لقدم المنزلين وتهالكهما، وفرض كردون أمني، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأبلغت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.