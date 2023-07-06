الأولى على الجمهورية للمدارس الصناعية المتقدمة: سعيدة بفرحة أمي

قالت ندى السيد عطية الله عبد الجواد، الحاصلة على المركز الأول على الجمهورية، في امتحانات شهادة دبلوم المدارس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات، لعام 2023، إنها اجتهدت وتعبت وكلل الله مجهودها بالنجاح والتفوق، مشيرة إلى أنها سعيدة بفرحة والدتها بتفوقها، أكثر من سعادتها لنفسها، لأنها تقدر ما بذلته من جهد في سبيل تفوقها.

شقيقتها الكبرى قدوتها

وأوضحت ندى السيد عطية الله، الأولى على الجمهورية، في نتيجة الدبلومات الفنية لمدارس الصناعات المتقدمة، لـ«الوطن»، أنها قد اختارت قسم الكهرباء، تخصص نقل وتوزيع طاقة كهربية، حتى تتمكن من الالتحاق بكلية الهندسة، متخذة شقيقتها قدوة لها بأن تلتحق بكلية الهندسة من التعليم الفني.

ندى: والدتي وأهلي والمدرسون بالمدرسة من أسباب تفوقي

ووجَّهت ندى عطية الله، الطالبة صاحبة المركز الأول على الجمهورية، الشكر والعرفان لوالدتها التي أكدت أنها سر توفيقها وتفوقها بعد الله سبحانه وتعالي، وكذلك المدرسين بمدرسة الصناعات المتقدمة بالسويس، التي قالت عنهم إنهم أصحاب إمكانيات علمية متميزة ولديهم قدرة على توصيل المعلومة في المجالين النظري والعملي، وكانوا أيضاً من دعائم تفوقها.

كنت أسهر طول الليل

وتابعت أن نظام المذاكرة كان دائما خلال الليل، حيث كانت تفضل السهر طول الليل تذاكر المواد المختلفة، بعد الراحة لفترة بعد حضورها من المدرسة، منوهة بأنها تتطلع إلى الالتحاق بكلية الهندسة قسم معماري.