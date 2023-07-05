تعليم السويس: حصول ندى السيد على المركز الأول بالجمهورية في «ثانوي صناعي»

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، حصول الطالبة ندى السيد عطية الله عبد الجواد، على المركز الأول، على مستوى الجمهورية، في امتحانات شهادة دبلوم المدارس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات، لعام 2023.

وأوضح إعلان مديرية التربية والتعليم بالسويس أن الطالبة ندى السيد عطية الله، حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية بعد حصولها على مجموع 99,3% وهي أدت الامتحانات للعام الدراسي 2023، حيث إنها طالبة بقسم الكهرباء، تخصص نقل وتوزيع طاقة كهربية.

وأكد إعلان مديرية التربية والتعليم بالسويس، أن فوز الطالبة ندى السيد عطية الله عبد الجواد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية، للصناعات المتقدمة نظام الخمس سنوات يعد نجاحا لتعليم السويس واحتلاله المركز الأول على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه تقدم ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، وسيد حمدان وكيل المديرية بخالص التهنئة للواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لتحقيق الطالبة ندى السيد عطية الله بنت السويس المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية تحت قيادته الواعية والرشيدة ودعمه الدائم و المتواصل لقطاع التعليم بحافظة السويس.

ومن المنتظر بحسب إعلان وزارة التربية والتعليم، إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في محافظة السويس، خلال الساعات القادمة، ويمكن للطلاب الحصول علي النتيجة، برقم الجلوس من خلال موقع الوزارة الرسمي.