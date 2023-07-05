أعلنت وزارة التربية والتعليم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بالإسكندرية، وأكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن النتيجة جرى إعلانها من خلال رابط موحد لجميع أنحاء الجمهورية وعلى الطالب فقط الدخول على الرابط وتسجيل الاسم ورقم الجلوس للتعرف على النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بالإسكندرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم 5 يوليو عن نتيجة الدبلومات الفنية في مؤتمر في العاصمة الإدارية اليوم، وأتاحت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بجميع المحافظات لطلاب الدبلومات الفنية 2023.

حددت الوزارة رابط يمكن من خلاله الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بجميع المحافظات لمختلف التخصصات الخاصة بالدبلومات الفنية سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي أو التكنولوجيا.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بالإسكندرية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية عدة خطوات يمكن من خلالها الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بالإسكندرية

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم

- اختيار خانة نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- اختيار اسم المحافظة الخاصة بكل طالب

- اختيار التخصص الخاص بالدبلومات الفنية سواء الزراعي أو الصناعي أو التكنولوجيا أو الفندقي

- إدخال رقم الجلوس

- الحصول على النتيجة بكل سهولة

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في جميع المحافظات

وأضاف عربي أبو زيد، أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات وصلت لـ64.47%، إذ أدى امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى جميع المحافظات نحو 739170 طالبا وطالبة، وأشرف عليها 220000 معلم، في 2553 لجنة