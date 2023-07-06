باحث سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: تلويح ميدفيديف باستخدام النووي يضر روسيا

تحدث الدكتور رامي القليوبي، الأكاديمي والباحث السياسي بالعاصمة الروسية موسكو، عن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، لافتًا إلى أنه يعمل حاليًا نائب رئيس مجلس الأمن وهو سياسي ليبرالي شهدت فترة حكمه من 2008 لـ2012 انفراجة في الملفات العالقة ضمن ملف العلاقات الروسية الأمريكية وامتنع عن دعم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي حينما بدأ الغرب الحرب على ليبيا.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن روسيا امتنعت عن التصويت ضد القرار الغربي حول فرض منطقة حظر جوي فوق روسيا في عهد ميدفيديف.

ميدفيديف أبرز وجوه الخطاب الروسي بعد الحرب

وأشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي تحول ميدفيديف إلى أبرز وجوه الخطاب الروسي وأصبح يلوح تارة بقذف ألمانيا وتارة أخرى باستخدام السلاح النووي، معتبرًا أنه يبحث لنفسه عن مكانة داخل النخبة السياسية الروسية.

وأشار إلى أن هناك انطباعا أن ميدفيديف يؤدي دور الصقر، معتبرًا أن هذا يضر روسيا لأن كثرة التلويح باستخدام السلاح النووي يجعله يفقد قيمته كوسيلة ردع لأن السلاح النووي في الأساس ليس للاستخدام ولكن للردع.