رئيس المركز الأوكراني للحوار: التهديد النووي الروسي لا يخدم السلم العالمي

انتقد الدكتور عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، تهديدات الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف باستخدام السلاح النووي، معتبرًا أن تكرار هذه التصريحات لا يخدم السلم العالمي ولا آفاق إيجاد تسوية مع روسيا، مؤكدًا أن هذه التصريحات لن تخيف أوكرانيا ولن تخيف المجتمع الدولي ولكنها فقط سيكون فيها تعقيد للمشهد وإمكانية إحداث نوع للتفاهم بشكل أو بآخر.

أوكرانيا تأخذ هذه التصريحات بشكل كبير على أنها غير جدية

وأوضح أبو الرب، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا تأخذ هذه التصريحات بشكل كبير على أنها غير جدية، مشيرًا إلى أن جزءا كبيرا من هذه التصريحات للتهديد ولتذكير حلفاء أوكرانيا بضرورة وضع خطوط حمراء لدعم أوكرانيا، وبالتالي توسيع دائرة الدعم لتصل لبعض النقاط التي تتخوف منها روسيا وتخشى وصولها لأوكرانيا.

وأشار إلى أن الحكومة في أوكرانيا تعمل على توعية الشعب خلال الأسبوعين الماضيين خاصة للقريبين للمفاعلات النووية مثل زابورويجيا للتعامل حال حدوث تسريبات إشعاعية.

الخبراء يتوقعون ألا تستخدم روسيا السلاح النووي

ولفت إلى أن الخبراء يتوقعون ألا تستخدم روسيا السلاح النووي، مشيرًا إلى أن المشهد سيتعقد إذا زادت الجبهات، ما قد يسبب التهور واستخدام أسلحة نووية تكتيكية، مشددًا على أنه لا بد من الحذر.