مسؤول سابق بـ«البنتاجون» لـ«القاهرة الإخبارية»: التدريبات مع كوريا الجنوبية لصد أي هجوم

علق ديفيد دي روش، القيادي السابق في البنتاجون، على المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أنّ كوريا ليس لديها القدرات الدفاعية ضد الصين بشكل كافٍ، وأنّ الهدف الأساسي هو صد أي هجوم محتمل على كوريا الجنوبية.

تعزيز التوافقية العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين

وأوضح روش، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء»، المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا بد من تعزيز التوافقية العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين، معتبرًا أنّ ذلك اختبارًا لمدى التوافقية والقدرة على العمل معًا دون أي تعارض لمواجهة أي تهديدات سواء من الصين أو أي دولة غيرها في المنطقة.

ولفت إلى أنّ كوريا الشمالية أطلقت استفزازات عابرة للحدود تؤثر على الموقف الأمني للمنطقة، مشددًا على ضرورة الاستعداد الجيد من خلال اتخاذ موقف الردع ولضمان قدرة كوريا الجنوبية لصد أي استفزازات وأي تهديدات في تلك المنطقة، جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أنّ التدريبات المشتركة بين كوريا والولايات المتحدة، من شأنها تعزيز هذه القدرات لتعزيز قدرة الردع، وأنّ كوريا الشمالية والصين اعتبروا هذه التدريبات استفزاز لهم.