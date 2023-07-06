لطلاب الثانوية وما يعادلها.. جامعة حلوان تدشّن برنامج «العلاج بالفن»

دشّنت جامعة حلوان، برنامج العلاج بالفن في كلية التربية الفنية، للحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة، والحاصلين على الشهادة الجامعية «بكالوريوس، ليسانس» في إطار مواكبة الطرق التعليمية الحديثة على مستوى العالم، وإتاحة الفرصة.

د. سيد قنديل: برنامج العلاج بالفن طفرة كبري في البرامج الدراسية التعليمية

وقال الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، إنّ البرنامج الجديد هو التخصص الذي يتناول النشاط الفني بمختلف أنواعه لأغراض تعبيرية تشخيصية لأغراض علاجية، خاصة وأنّه أحد اللغات الفريدة التي تتيح للإنسان إسقاط ما بداخله من مكونات مختلفة ولا يستطيع التعبير عنها لفظيا.

أهداف برنامج العلاج بالفن

- ممارسة المهارات والتقنيات الخاصة بمجال العلاج.

- التعرف على المضمون الفلسفي والنظري والتطبيقي للعلاج بالفن.

- التعرف على المبادئ الأساسية الخاصة بمجال العلاج بالفن.

- التواصل مع الفئات العادية وغير العادية من خلال وسائط الفن التشكيلي.

- تأهيل العديد من الكوادر كأحد الأهداف المستقبلية التي تنشدها الكلية.

- يواكب الطرق التعليمية الحديثة على مستوى العالم.

- يلبي احتياجات الطلاب وحاجات سوق العمل.

- يتناول النشاط الفني لأغراض تعبيرية تنفيسية تشخيصية ولأغراض علاجية.

- يتيح الفن للإنسان إسقاط ما بداخله من مكونات قد لا يستطيع التعبير عنها لفظيا.

- التعرف على المبادئ الأساسية الخاصة بمجال العلاج بالفن.

- معرفة المضمون الفلسفي والنظري والتطبيقي للعلاج بالفن.

- ممارسة بعض المهارات والتقنيات الخاصة بمجال العلاج.

- التواصل مع الفئات العادية وغير العادية من خلال وسائط الفن التشكيلي.

تفاصيل البرنامج لدبلومة العلاجب بالفن

- الحد الأدنى لنيل درجة الدبلوم فصلين دراسيين أساسيين.

- يكون الحد الأقصى 6 فصول دراسية.

متطلبات الدراسة

- أن يكون الطالب حاصلا على بكالوريوس في التربية الفنية أو النوعية تخصص التربية الفنية أو كليات الفنون أو ما يعادلها.

- بكالوريوس من أحد كليات التربية أو التربية النوعية بكافة تخصصاتها أو ما يعادلها.

- بكالوريوس أقسام علم النفس أو الطب النفسي أو الصحة النفسية، بالكليات الأخرى وما يعادلها.

- بكالوريوس من أحد الجامعات المعتمدة بوزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات، شرط الحصول على دبلوم إكلينيكي في علم النفس أو ما يعادلها أو تقديم شهادة خبرة من أحد مراكز العلاج النفسي أو العلاج بالفن المعتمدة.