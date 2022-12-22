العلاج بالفن في واحة سيوة.. استشفاء واستجمام وسياحة «صور»

تعد واحة سيوة الواقعة بصحراء مصر الغربية والتابعة إداريًا لمحافظة مطروح، دُرة الواحات، حيث تجمع بين جمال الطبيعة وتنوع المعالم السياحية والأثرية، العمارة الفريدة، بحيرات الملح، عيون المياه والطعام الصحي.

التنوع السياحى في سيوة

ووفقًا لمحمد عمران جيري الباحث بالتراث السيوي، تعد واحة سيوة مكانًا مثاليا للهدوء والاسترخاء، إلى جانب أنماط السياحة المختلفة مثل الأثرية، السفاري، الترفيهية، الدينية، الطهى، والرصد الفلكى وغيرها، وأصبح نمط السياحة العلاجية بسيوة متفردًا بذاته، فنجد الدفن بالرمال في شهور الصيف لعلاج أمراض الروماتيزم والروماتيد، وأمراض الرطوبة، وبحيرات الملح، وعيون المياه الكبريتية، حتى أصبح العلاج بالفن نمطًا يُقبل عليه الزوار بشكل كبير نظرًا لطبيعة سيوة المميزة.

العلاج بالفن في واحة سيوة

وقالت الدكتورة مريم ميدان، الحاصلة على شهادة معتمدة في العلاج بالفن من الرابطة العالمية المعالجين بإنجلترا، وعضو مؤسس للرابطة الأفرو آسيوية للعلاج بالفن في مصر، إنّ كثيرين يخرجون خلال رحلات في أفضل أماكن في العالم، لكن بمجرد ما يعودوا لحياتهم الطبيعية يعود لهم التوتر والضغط العصبي مرة أخرى، ويشعرون بنفس المشاعر التي كانوا يعيشونها من قبل، وكأن رحلتهم كانت مجرد مُسكن وليست دواءً.

رحلات سياحية وعلاجية

وأوضحت لـ«الوطن»، أن واحة سيوة تمثل مكانًا مثاليًا للعلاج، لذلك الرحلات إليها هدفها علاجي وسياحي في الوقت نفسه: «دي رحلة داخلية أكتر منها خارجية، بنقرب فيها لذواتنا الحقيقية وبنحس بمشاعرنا وبنسمع صوت روحنا، ونعبر بحرية عن أفكارنا وأوجاعنا، بنتصل بأنفسنا الحقيقية وباللّٰه، في بيئة محبة آمنة دون أحكام، وسط الخضرة والطبيعة والتعبير في حد ذاته شفاء، علشان كده بيتم تنظيم رحلات لسيوة لجميع الأعمار تتضمن زيارة المعالم السياحية والأثرية، والسباحة في عيون المياه وبحيرات الملح، ورحلة السفاري، وبنفذ مجموعة من الأنشطة الترويحية والفنية اللي بنفرغ من خلالها الشحنة السلبية للشخص، وبنديله الثقة في نفسه، ولنا في الفن شفاء وحياة».