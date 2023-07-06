 جامعة حلوان تكشف تفاصيل البرنامج المكثف لكلية التمريض.. اعرف شروط القبول

كشفت كلية التمريض بجامعة حلوان، عن كل ما يخص البرنامج المكثف، وقبول دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين للدراسة بالبرنامج، للطلبة الحاصلين على درجة جامعية أولى، بكالوريوس، وليسانس، وتسبقها الثانوية العامة علمى علوم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وذلك في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

وذكرت الكلية وفقا لبيان صادر عنها، أنّ البرنامج يؤهل طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وتتمثل شروط القبول في البرنامج كما يلي.

- يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

- تكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي علوم.

- تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية.

- يتم اجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج.

- يكون حاصل على مجموع تراكمي لكليته لا يقل عن 60%.

ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، وأن مدة برنامج التمريض المكثف بجامعة حلوان 24 شهرًا، إضافة إلى 12 شهرا امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية إضافة إلى الفصل التمهيدي، ويتم التواصل للالتحاق بالبرنامج عن طريق التوجه إلى مبنى كلية التمريض جامعة حلوان قسم شؤون الطلاب.