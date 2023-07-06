«ميناء الإسكندرية»: استقبلنا 410 سفن خلال شهر يونيو

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، أنها شهدت تزايدا كبيرا في حركة أغلب السفن خلال شهر يونيو 2023، بالمقارنة بشهر يونيو 2022، إذ بلغت أعداد السفن 410 بزيادة قدرها 71 سفينة عن الشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة 21 %تقريبا.

وبحسب بيان ميناء الإسكندرية اليوم، فإن سفن البضائع العامة تصدرت طليعة سفن البضائع التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022، والتي حققت نسبة زيادة بلغت 66% بفارق 64 سفينة بضائع عن الشهر المثيل من العام الماضي.

مقارنة سفن الحاويات

كما شهدت سفن الحاويات بدورها زيادة كبيرة خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022 بواقع 28 سفينة إضافية، محققة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 24.3 %.

ارتفاع سفن الصب بنسبة 11%

وفي ذات السياق، شهدت سفن الصب الجاف تزايدا أيضا بفارق 5 سفين إضافية خلال شهر يونيو من العام الجاري، مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة بلغ 11%.

كما شهدت سفن السياحة بدورها حراكاً نشطا حيث وردت 3 سفن سياحة خلال شهر يونيو من العام الجاري في حين لم يشهد شهر يونيو من العام السابق ورود سفن سياحية.

تداول 204 ألف طن بضائع خلال يومين

وفي سياق متصل، شهدت حركتي الملاحة وتداول البضائع نشاط ملحوظاً بمينائي الإسكندرية والدخيلة خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ بلغت أعداد سفن الوصول والمغادرة 50 سفينة، بينما يجرى العمل حاليا على شحن وتفريغ 43 سفينة، كما تم تداول 204.6 ألف طن بضائع بمختلف أنواعها و2600 حاوية مكافئة تقريبا.