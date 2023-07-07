مواقيت الصلاة اليوم الجمعة.. الفجر في الإسكندرية 4:17 صباحا

تفاوت بسيطة سجلته مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في كافة محافظات الجمهورية، بحسب هيئة المساحة المصرية، التي أرجعت الاختلاف وفقا لحركة الشمس، حيث إن هناك فروقا قد تصل لنحو 18 دقيقة بين محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه البحري.

تستعرض «الوطن»، فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-7-2023 بينها موعد صلاتي المغرب والفجر، وذلك في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 يوليو، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:25 صباحًا.

أذان الظهر: 12:56 مساءً.

أذان العصر: 4:24 مساءً.

أذان المغرب: 7:49 مساءً.

أذان العشاء: 9:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحا

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:19 مساءً.

أذان المغرب: 7:45 مساءً.

أذان العشاء: 9:11 مساءً.

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:36 مساءً.

أذان المغرب: 8:00مساءً.

أذان العشاء: 9:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 8:02 مساءً.

أذان العشاء: 9:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:59 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:34 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 01:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:44 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:08 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:41 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:33 صباحًا.

أذان الظهر: 12:54 صباحًا.

أذان العصر: 4:13مساءً.

أذان المغرب: 7:40 مساءً.

أذان العشاء: 9:04 مساءً.