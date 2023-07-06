حالة واحدة تسقط فيها الصلاة عن المسلم.. و«الإفتاء» توضح خطورة تركها

الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولا يصح إسلام المرء إلا بها، وهي على المسلمين كتابا موقوتا، فقال الله تعالى في كتابه العزيز «وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الحَسَناتِ يُذهِبنَ السَّيِّئَاتِ ذلِكَ ذِكرى لِلذّاكِرينَ»، وحددت «الإفتاء» حالة محددة تسقط فيها الصلاة على المسلم، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

حالات سقوط الصلاة عن المسلم

وذكرت الإفتاء أنّ الصلاة تسقط عن المسلم حال مرضه مرضا شديدا بحيث لا يقدر على الإيماء إلا بالعين أو الحاجب أو القلب، عند الحنفية، مضيفة أنّ ذلك من رحمة الله تعالى، وهو لم يجعل على المريض حرجا في أن يؤدي الصلاة حسب قدرته واستطاعته قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا على جنبه أو ظهره، ويومئ بالركوع والسجود، وحال عجزه عن ذلك كله ولا يقدر على الإيماء إلا بالعين أو الحاجب أو القلب فقط، سقطت عنه الصلاة عند الحنفية.

فضل الصلاة وآثار تركها

وأضافت الإفتاء في فضل الصلاة أنّها عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض وأهمها بعد الشَّهادتين، ومَن تركها فقد كفر، ويقول النبيُّ- صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمَن تركها فقد كفر، ويقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، موضحة أنّ ترك الصلاة له آثار عظيمة، منها الشَّقاء في الدنيا، والعذاب في الآخرة، فترك الصلاة خطره عظيم، وشرُّه كبير، وإقامتها وحفظها والمُحافظة عليها من أسباب النصر والتأييد والسَّعادة في الدنيا والآخرة.