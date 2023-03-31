الشيخ أحمد الطلحي يوضح فضل الصلاة على النبي عبر قناة الناس: تكفر الذنوب

أكد الداعية أحمد الطلحي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي امتثال لأمر الله عز وجل الذي أمر بالصلاة والسلام على النبي مستشهدًا بقوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».

الصلاة على النبي لها فضائل كثيرة

وأضاف خلال برنامج «يومك في رمضان» المذاع عبر فضائية «الناس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب لنا القيام بالصلاة عليه على أسس وعلمنا أن الصلاة عليه لها فضائل مؤكدًا أن الصلاة على النبي ترفع درجات المصلي عليه في الجنة وتكفر ذنوبه وتمحو سيئاته، مستشهدًا بقول الرسول الكريم «مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلاةً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَكَفَّرَ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ».

وشدد على أن الصلاة على النبي تكفي العبد الهموم وإن عظمت همومه مستشهدا بحديث أبي بن كعب مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن صلاته على النبي وأجابه النبي بأن يصلي عليه كما يشاء.

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