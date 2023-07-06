عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على طلب الزمالك في «القمة»

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن موقف النادي من طلب نادي الزمالك بإدارة مباراة القمة بين الفريقين، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ببطولة الدوري الممتاز لطاقم تحكيم أجنبي.

لم نتقدم بطلب اسناد مباراة القمة لحكام أجانب

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن موقف النادي واضح، ولم يطلب تحكيم أجنبي حتى الآن لقيادة مباراة القمة يوم الخميس المقبل، وفي حال طلب الزمالك ذلك فهو حقه الكامل ولن يتم رفض طلبه.

وأكد أن الفريق الأول بالنادي أصبح على بُعد 5 نقاط فقط من حسم الدوري الممتاز واستعادة اللقب الغائب في أخر موسمين، ويتبقى له 6 مباريات في البطولة، وقد تكون الأمور شبه محسومة للفوز بالدوري الممتاز.

وأضاف المصدر أن اسناد طاقم تحكيم أجنبي سيكلف خزينة الأهلي مبلغ مالي كبير، وتتجه النية لعدم التقدم بطلب لإدارة المباراة ضد الزمالك بحكام أجانب.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.