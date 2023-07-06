محافظ الشرقية يوجه بوضع التصور الأمثل لتطوير ورفع كفاءة ميدان باتا

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، بوضع التصور الأمثل لتطوير ورفع كفاءة ميدان باتا، مع الحفاظ على مرافق الغاز والكهرباء والمياه بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع الحهات المعنية، بما لا يؤثر على تقديم الخدمة بصورة طبيعية للمواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد مدينة بلبيس

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمركز ومدينة بلبيس لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين العامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا رفع الإشغالات لإعادة الانضباط للشارع.

خطة التطوير والتجميل التي تشهدها الشرقية

وتفقد محافظ الشرقية شارعي بورسعيد وجمال عبد الناصر، وصولا لميدان المحطة، وذلك لمتابعة أعمال التطوير النهائية بالميدان، والتي تشمل أعمال رصف وتركيب بلدورات وأسوار حديد ودهانات، تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.