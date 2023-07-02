محافظ الشرقية ينهي تكليف رئيسي وحدتين محليتين للإهمال والتقصير

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنهاء تكليف رئيس الوحده المحلية القروية بصفط زريق التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم ونقله للعمل بديوان عام المركز على وظيفة من ذات الدرجة النوعية وذلك للإهمال والتقصير في العمل وعدم متابعته لسير انتظام العمل بمقر الوحدة المحلية وغلق أبوابها أمام المواطنين.

إنهاء تكليف رئيسة الوحده المحلية القروية بطوخ القراموص

كما قرر محافظ الشرقية إنهاء تكليف رئيسة الوحدة المحلية القروية بطوخ القراموص التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير ونقلها للعمل بديوان عام المركز على وظيفة من ذات الدرجة النوعية، وذلك لعدم المتابعة الجيدة لحالات التعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع لمتابعة الخدمات المؤداه للمواطنين

أكد محافظ الشرقية ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع لمتابعة الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية وكذلك التعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، قائلاً إن معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية خلال ‏الفترة المقبلة تتوقف على مدى تواجدهم في الشارع ومتابعة أعمال النظافة ورفع ‏الإشغالات والتصدي لأعمال البناء المخالف وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.