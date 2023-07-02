محافظ الشرقية يحيل نوبتجية الوحدة المحلية بصفط زريق للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المكلفين بالنوبتجية الصباحية في الوحدة المحلية بقرية صفك زريق للتحقيق واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونية، لتغيبهم عن العمل وغلق الوحدة.

متابعة أعمال توسعة وإعادة رصف شوارع مدينة القنايات

وكان محافظ الشرقية أجرى جولة بمدينة القنايات لمتابعة أعمال توسعة وإعادة رصف شارع الترعة المردومة داخل مدينة القنايات بطول 3 كم وبتكلفة مبدئية 25 مليون جنيه وذلك لربط الطريق بطريق الزقازيق / القنايات / ديرب نجم والمساهمة في تخفيف حدة الزحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

محور مروري جديد يساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة

اطمأن المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق والتي شملت إزالة طبقات الأسفلت المعيبة من الطريق وكذلك التلتوارات والجزيرة الوسطى وكافة المعوقات تمهيداً لأعمال الرصف ليصبح متوسط عرض الطريق بكل اتجاه ما بين 10-12 متر بالإضافة إلى إنشاء حوائط ساندة على جانب الطريق ليمثل محورا مروريا جديدا يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

شدد المحافظ على أحمد ضاحي رئيس مدينة القنايات بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء منها وتهيئتها أمام حركة المارة، مؤكدا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق الراحة للمسافرين.

كلف المحافظ رئيس مدينة القنايات باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة لإعادة الانضباط للشارع وكذلك وإجراء اعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الانارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم واحتياجاتهم على الطبيعة موجها رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فورا في اطار الإمكانيات المتاحة قائلا إننا جميعا نعمل من أجل المواطنين ونسعى جاهدين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

اختتم محافظ الشرقية جولته بالتوجه لقرية صفط زريق التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للوقوف علي مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين وتبين له غلق أبواب مقر الوحدة المحلية أمام المواطنين ليقرر المحافظ إحالة العاملين المكلفين بالنوبتجية الصباحية للتحقيق واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونية.

كما حرص المحافظ على تفقد سير انتظام العمل بمقر الوحدة الصحية بالقرية واطلع على سجل الحضور والانصراف والتقى بالأطباء والعاملين بالوحدة وحثهم على حسن استقبال المرضى والمترددين على الوحدة وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم.