وصول وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بكين لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين

وصلت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، وصلت إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الصينين، حسب خبر عاجل لقناة «إكسترا نيوز».

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترات كبيرة منذ زيارة نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي السابقة إلى تايوان، واستمرار واشنطن في تقديم الدعم السياسي والعسكري لتايبيه، بالإضافة لخلافات تجارية حول أشباه الموصلات.