زيارة «يلين» إلى بكين.. مساعٍ أمريكية لبناء قنوات اتصال مع الصين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية أن جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، تستعد لإجراء زيارة إلى بكين هذا الأسبوع، ما يُمثل اللقاء الثاني لمسؤول أمريكي مع الحكومة الصينية منذ تدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في وقت سابق من هذا العام.

«بلينكن» أعلى مسؤول أمريكي يزور العاصمة الصينية

من المتوقع أن تناقش «يلين» مع نظرائها أهمية أن «تدير كلتا الدولتين علاقتهما بمسؤولية، والتواصل مباشرة حول مواضع القلق، والعمل معًا لمعالجة التحديات العالمية»، حسبما ذكرت وزارة الخزانة في بيان يوم الأحد.

تأتي زيارة يلين المخطط لها من 6 إلى 9 يوليو بعد أسابيع قليلة فقط من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الرئيس الصيني، شي جين بينج، ووزير الخارجية، تشين قانج، في بكين في يونيو.

كان «بلينكن» أعلى مسؤول أمريكي يزور العاصمة الصينية فيما يقرب من خمس سنوات، وقال «شي» خلال الزيارة النادرة إنه رأى تقدمًا في العلاقة المتوترة بين واشنطن وبكين.

الاقتصادان الأكبر في العالم

في بكين، ستناقش يلين رؤية الولايات المتحدة لعلاقتها الاقتصادية مع الصين، كما قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة أمس الأحد، وستجتمع مع كبار المسؤولين الصينيين والشركات الأمريكية الرائدة، كما قال المتحدث الأمريكي دون تقديم تفاصيل، وفقًا لصحيفة «الجارديان».

تتطلع واشنطن أيضًا إلى علاقات «صحية» مع بكين ولا تسعى إلى فصل الاقتصادات، مع السعي للتعاون لمجابهة التحديات العاجلة، مثل التغير المناخي وأزمة الديون، كما قال المسؤول الأمريكي.