الرئيس البيلاروسي: لا يوجد قرار نهائي بشأن تمركز قوات فاجنر في مينسك

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إنه لا يوجد قرار نهائي بعد بشأن تمركز قوات فاجنر في بيلاروسيا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «تاس» الروسية.

وأوضح: «نحن لا ننشئ أي معسكرات؛ لقد عرضنا عليهم استخدام عدد من القواعد العسكرية السابقة التي تم بناؤها في الحقبة السوفيتية، لكن قوات فاجنر لديها رؤيتها الخاصة حول الكيفية التي يرغبون بها في تمركزهم».

وأضاف أن هناك أكثر من 100 من القواعد العسكرية والمعسكرات وأماكن التدريب التي تم إيقافها في جميع أنحاء بيلاروسيا.

وأكد في اجتماع مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن ما إذا كان سيتم إعادة انتشار أو نشر قوات فاجنر في بيلاروسيا.