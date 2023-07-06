رئيس «المركز الأوكراني للتحاور: قصف لفيف من أكثر الهجمات الروسية عنفا

قال الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إنّ القصف الذي تعرض له مبنى سكني في منطقة لفيف غربي أوكرانيا من أكثر هجمات الأزمة الروسية الأوكرانية عنفا، مشيرًا إلى أن المبنى السكني عبارة عن 4 طوابق، أصيب فيه الطابقان الثاني والثالث، وهناك تضرر لأكثر من 60 شقة ونحو 50 سيارة، وقُتل 4 أشخاص حتى الآن و12 مصابا، لافتًا إلى أن روسيا ليست جاهزة لتوسعة شن هجوم مضاد حيث تحاول تحصين دفاعاتها وتعمل على وضع عدة خطوط للدفاع، كل خط يمتد من 10 إلى 40 كيلو مترا.

استهداف المباني السكنية والمدنيين

وأضاف، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذا الانفجار جاء في وقت تجمع فيه أوكرانيا أدلة جديدة على استهداف المباني السكنية والمدنيين، ومثل هذه الانفجارات عادة داخل أوكرانيا تحدث أثرا عكسيا، حيث لا يثبط عزائم الأوكرانيين، لكنه يمنحهم مزيدا من الالتفاف للدفاع عن بلادهم».

رصد استعداد حاملات الصواريخ للمهاجمة

وتابع: «حتى المدنيين والمناطق المدنية مستهدفة، وبالتالي، فإنه ليس هناك أي خيار سوى الدفاع عن وحدة وسيادة الأرض الأوكرانية وسلامتها»، مشيرًا إلى أن الحكومة الأوكرانية تعودت في الشهور الأخيرة على رصد استعداد حاملات الصواريخ للمهاجمة، وبالتالي، فإن كل الأقاليم والمناطق والمحافظات لمثل هذه الهجمات، وقبل أكثر من يومين تم إعلان وجود مثل هذه الهجمة، ومن ثم، فقد صار هذا الأمر شبه روتيني.