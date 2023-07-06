«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا ستتخلى عن التجنيد الإلزامي بعد انتهاء الأزمة الروسية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، أعلن اليوم، أنّ بلاده تخطط للتخلي عن نظام التجنيد الإلزامي والانتقال إلى نموذج جيش احترافي، للتقدم خطوة نحو معايير الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وبعد اجتماع مع مسؤولين كبار بالدفاع والأمن، نوقشت فيه الإصلاحات المعروفة باسم «الدرع الأوكراني»، قال شميهال إنّ الحكومة ستواصل أيضًا التركيز على دعم زيادة الإنتاج المحلي للأسلحة.

وكتب شميهال عبر تطبيق تليجرم: «المهمة الأساسية هي إتمام تحول قوات الأمن والدفاع الأوكرانية لتوافق معايير حلف شمال الأطلسي، ويشمل ذلك جميع الجوانب، ابتداءً من الأسلحة المستخدمة وحتى التخطيط والتحليل».

وأضاف: «بعد انتهاء الحرب، ستتخلى أوكرانيا عن التجنيد وسيعود الوضع كما كان قبل الحرب، وسيكون أساس دفاعنا هو جيش احترافي».

وترغب أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتأمل في أن تتلقى إشارة صريحة بشأن إمكانية انضمامها عندما يعقد الحلف قمة في ليتوانيا الأسبوع المقبل.