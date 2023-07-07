متحف كوم أوشيم بالفيوم.. 320 قطعة أثرية تحاكي الحياة في جميع العصور

أيقونة يوسف النجار.. بورتريهات الفيوم.. مومياوات.. قطع من البردي.. آثار فرعونية وإسلامية، عشرات القطع الأثرية المميزة التي يحتضنها متحف آثار كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بينما يمتلئ المخزن بعشرات القطع الأخرى، فيما اتبّعت إدارة المتحف نظامًا مختلفًا لعرض القطع الأثرية، حيث تقوم بعرض قطعة أثرية مميزة كل شهر وتحكي تاريخها للزوار.

ويضم المتحف نحو 320 قطعة أثرية نادرة، تحكي تاريخ مصر القديمة وعادات سكان محافظة الفيوم على مدار العصور المختلفة، فضلًا عن قطع أثرية تتحدث عن الديانات التي اعتنقها سكان الفيوم خلال العصور المختلفة التي تعاقبت عليها.

فازة أثرية دينية بالزخارف النباتية

ويعرض متحف كوم أوشيم قطعة أثرية مميزة طوال شهر يوليو الجاري، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وهي عبارة عن فازة «مزهرية» كبيرة من البورسلين تحمل زخارف نباتية، ويرجع تاريخها إلى العصر الإسلامي، حيث زُينّت بالكتابة باللغة العربية تمثل سورة الفاتحة من أحد جوانبها، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية الأخرى، وهي أحد كنوز مخزن المتحف.

يحوي آثارًا من مختلف العصور

وقال سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم السابق، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ متحف كوم أوشيم بمحافظة الفيوم يأتي ضمن أهم المتاحف بمصر لما يحويه من قطع أثرية نادرة تمثل العصور المختلفة التي مرت على محافظة الفيوم منذ ما قبل التاريخ ومرورًا بالعصور الفرعونية، واليونانية، والرومانية، والقبطية، والإسلامية.

عمر المتحف 49 عاما

وأشار إلى أنّ عمر متحف كوم أوشيم يبلغ نحو 49 عامًا، حيث أنُشئ عام 1974 قرب منطقة قرية كرانيس الأثرية، وكان مخصصًا لتسويق المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة في المناطق المحيطة بالمتحف، ثم جرى اعتماده كمتحف لمحافظة الفيوم، وجرى إعادة ترميمه عام 1994، ثم تم إغلاقها نحو 10 سنوات وجرى إعادة ترميمه وفتحه مرة أخرى عام 2017.

320 قطع أثرية مميزة

وأضاف أنّ المتحف يضم نحو 320 قطعة أثرية نادرة بينها قطع يرجع تاريخها إلى نحو 4000 سنة قبل الميلاد، وأخرى من العصر اليوناني الروماني، وغيرها من العصر الإسلامي.

وأشار إلى أنّ أبرز تلك القطع الأثرية هي وجوه الفيوم والتي تشتهر بها الفيوم عالميًا وهي عبارة عن لوحات لوجوه أشخاص كانت توضع على المومياوات لتسهيل التعرف على هوية صاحبها في العالم الآخر، فضلًا عن ماكيت هندسي قديم يمثل نموذج للبيت المصري القديم ويرجع تاريخه إلى أكثر من 4 آلاف سنة.

أيقونة يوسف النجار

وأوضح أنّ أحد الأثار الهامة بمتحف كوم أوشيم هي أيقونة يوسف النجار وهي لوحة فنية فريدة من نوعها ونادرة، ويرجع عمرها إلى أكثر من 3 قرون وهي عبارة عن لوحة ليوسف النجار خطيب السيدة العذراء مريم ويحمل السيد المسيح وهو طفل صغير بين يديه أثناء رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، ومدون عليها أنّها من كنيسة العذراء الدمشيرية ويرجع تاريخها إلى عام 1745.

مواعيد متحف كوم أوشيم

ويستقبل متحف كوم أوشيم الزوار يوميًا بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بينما تبلغ قيمة تذكرة دخول المتحف المصري 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات فقط للطلاب المصريين، و40 جنيهًا للزوار الأجانب، و20 جنيهًا للطلاب الأجانب، مع السماح بالتصوير الفوتوغرافي للمصريين مقابل 20 جنيهًا وللزوار الأجانب مقابل 50 جنيهًا.