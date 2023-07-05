نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الفيوم برقم الجلوس.. الرابط والموعد

بدأ العد التنازلي على إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الفيوم برقم الجلوس والتي من المقرر أن يتم اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا الأربعاء لمختلف الدبلومات الفنية "صناعي، وتجاري، وزراعي، وفندقي، ومزدوج"، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية في 8 يونيو المُنصرم.

وفي هذا الصدد، تستعرض "الوطن" كل ما تريد معرفته عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الفيوم برقم الجلوس في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، فإنّ موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 سيكون غدًا الأربعاء، بينما من المقرر أن يتم إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وذلك حتى يتسنى لجميع الطلاب معرفة نتيجتهم بسهولة ويسر.

رابط بوابة التعليم الفني 2023

ويُمكن للطلاب معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الفيوم برقم الجلوس غدًا الأربعاء بسهولة ويسر من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال الضغط هنــــا.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023.

إدخال رقم جلوس الطالب الراغب في معرفة نتيجته.

الضغط على عبارة "عرض النتيجة" وستظهر فورًا.

تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية محافظة الفيوم

وفيما يخص تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية محافظة الفيوم فإنّه من المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن موعد ومكان التظلمات عقب ظهور النتيجة وقيام الطلاب بمعرفة درجاتهم وتسلّم نتيجتهم، والتي تستمر لنحو 15 يومًا.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وكان قد أدى 715 ألفًا و432 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في 2542 لجنة على مستوى الجمهورية لجميع الدبلومات الزراعية والصناعية والفندقية والتجارية، حيث أدى الطلاب الامتحانات في 1337 مادة دراسية وذلك في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 8 يونيو المُنصرم.

توزيع درجات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنّ توزيع درجات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 يتراوح بين 450 وحتى 590 درجة بحسب نوع الدبلوم والقسم والنظام سواء ثلاث أو خمس سنوات.