خبير أثري يكشف أسرار «مدينة الرومانسية» بالفيوم: «كرانيس» أشتهرت بمعبد للتماسيح

أستعرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا يعرض أهمية مدينة كرانيس بالفيوم، وما بها من أثار، وأصفة المدينة بأنها أقدم المدن اليونانية الرومانية وتُلقب بمدينة الرومانسية.

مدينة الرومانسية ومعبد لعبادة التماسيح

قال أحمد عامر الخبير الأثرى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، والمُذاع على قناة «اكسترا نيوز»، إن مدينة كرانيس وجدت في العصور الرومانية اليونيانية بمنطقة كوم اوشين، وتبعد حوالى 70 كيلو متر من القاهرة، متابعًا أن «المدينة اشتهرت بوجود معبد يوجد أمامه حوض كان يستخدم لتربية التماسيح، واستخدم لعبادة الإله سوبك، وكان يجسد في شكل التمساح، وانتشرت عبادته في الفيوم بداية من الأسرة الأولي حتي نهاية العصر الروماني».

مكافأة نهاية الخدمة لجنود بطليموس الأول

لفت الخبير الأثرى إلى أن المدينة انشئها بطليموس الأول كمستعمرة زراعية للجنود الذين تم إنهاء خدمتهم، وكان كلا منهم يحصل على قطعة أرض مكافأة له، وكانت أشهر الزراعات الزيتون والغلال، وفى المتحف الزراعى يوجد بقايا الزيتون المعصور.

معاصر العنب وطواحين الغلال ومعبد من عهد نيرون

وأضاف «عامر» أن المدينة الآن عبارة عن أطلال للمنازل، وهى مبنية من الطوب اللبن؛ وتتميز بأنها مكونة من طابق واحد، وكل منزل مستقل عن الذى يليه، ومازالت تتميز الجدران بحفر رسومات لأوراق وعدد من معاصر العنب وطواحين الغلال، كما يوجد الكثير من المعابد والتماثيل والمبانى الجديدة، حيث يوجد المعبد الجنوبى أو معبد بتسو خوس وبنيقروس، وهو مشيد من الحجر الجيرى، وتم تشييده فى عهد الإمبراطور نيرون.

فخار بصُنع الرومان

أكد الخبير الأثرى أن مدينة كرانيس عثر فيها على أفران كانت تستخدم لصناعة الفخار، ووجد مجموعة من القلل والأطباق، مما يدل على أن هذه الاطباق تم تصنيعها محليا وبأعداد كبيرة فى مدينة كرانيس فى العصرين اليونانى والرومانى.